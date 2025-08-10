Григорян выделил выдающегося футболиста в РПЛ: «Разуйте глаза»

Тренер Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (4:2).

Хет-трик у Алексея Батракова.

Это его 1-й хет-трик на взрослом уровне.

«Локомотив» лидирует в РПЛ.

– «Спартак» переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.

Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.

– Для него это тоже испытание – пройти через это всe.

– Да нет никакого испытания! Какое, к черту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чем мы говорим. Это просто талант.