  • Главная
  • Новости
  • Григорян выделил выдающегося футболиста в РПЛ: «Разуйте глаза»

Григорян выделил выдающегося футболиста в РПЛ: «Разуйте глаза»

Сегодня, 10:28

Тренер Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (4:2).

  • Хет-трик у Алексея Батракова.
  • Это его 1-й хет-трик на взрослом уровне.
  • «Локомотив» лидирует в РПЛ.

– «Спартак» переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.

Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.

– Для него это тоже испытание – пройти через это всe.

– Да нет никакого испытания! Какое, к черту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чем мы говорим. Это просто талант.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Григорян Александр
