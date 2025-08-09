Станкович прокомментировал информацию об отставке из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал появившуюся информацию о возможной отставке.
– Вы сказали, что нет игрового кризиса, но есть кризис результатов – когда «Спартак» из него выберется? Также сообщают, что у вас есть дедлайн на исправление ситуации.
– Путь у нас непростой – впереди важный матч в Кубке, игра с «Зенитом» и выезд в Казань. Но нет ничего невозможного.
Что касается слухов, то у меня нет до них дело – это ваши издания распространяют слухи. Есть десять процентов тренеров, которые сами готовы уйти. Что вы говорите, абсолютная ложь. У меня не было разговора с клубом, ультиматумов. Вас должно быть стыдно такое писать. Я всегда принимаю критику, но вам должно быть стыдно, что вы пишите ложь.
- В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
- У «Спартака» 4 очка после 4 туров.
- Контракт Станковича действует до 2027 года.
Источник: «Чемпионат»