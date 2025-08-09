Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Станкович витиевато ответил на вопрос об отставке из «Спартака»

Станкович витиевато ответил на вопрос об отставке из «Спартака»

Сегодня, 20:45
13

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович витиевато ответил на вопрос о возможной отставке.

  • В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
  • У «Спартака» 4 очка после 4 туров.
  • Контракт Станковича действует до 2027 года.

«Говорят, что есть два вида тренеров: те, которые уже уволены, и те, которых скоро уволят. Но, на самом деле, есть еще и третий вид: те, которые уходят сами.

Вот и подумайте, к какой категории из них отношусь я», – сказал Станкович.

Источник: телеграм-канал Артема Калинина
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1754762085
Руки прочь от Станковича !
Ответить
Burtaze
1754762474
Никаких отставок.., дорожить нужно таким тренером..
Ответить
Тинез Розоп
1754762604
По ходу был договор, что до нов. года он играет старыми настройками. А если катит , то делает своё….( своё не катит)
Ответить
fhnv
1754762696
Думаю ты сам уйти не успеешь )))
Ответить
andr45
1754762717
СТАНКОВИЧ « Что до информации о пяти матчах — это полная ложь. У меня в последние три месяца не было никаких встреч с руководством. Вашему изданию должно быть стыдно писать такие вещи» Станкович несколько ошибается) У этой щелкоперской мрази чувство стыда полностью отсутствует) Родители явно не ознакомили их с такими понятиями, как порядочность, правдивость, чувством стыда ) Они их учили жадности, клевете, лжи) Яблоки от яблони, как известно, недалеко падают(
Ответить
Жека 1988
1754762753
Ну тупо его проигрыш, задолбал схемы тусовать. Играл. Бы в 4 защитника, 2 голов скорее всего не было бы, никто крайков ( при годах именно) не держал
Ответить
ALEXMAN888
1754763043
ну так иди уже!!! блин каждый сезон провал...
Ответить
ivany4
1754763311
Чушь и телеграмм кАналы комментировать не стоит, равно как и обращать внимание на них.))
Ответить
Cleaner
1754763459
Станкович, с таким длинным контрактом и от такого ХОРОШЕГО БАБЛА сам ты ТОЧНО НЕ УЙДЕШЬ! Тут без вариантов!!!
Ответить
Интерес
1754763953
Караул устал.
Ответить
