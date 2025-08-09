Станкович витиевато ответил на вопрос об отставке из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович витиевато ответил на вопрос о возможной отставке.

В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).

У «Спартака» 4 очка после 4 туров.

Контракт Станковича действует до 2027 года.

«Говорят, что есть два вида тренеров: те, которые уже уволены, и те, которых скоро уволят. Но, на самом деле, есть еще и третий вид: те, которые уходят сами.

Вот и подумайте, к какой категории из них отношусь я», – сказал Станкович.