Федотов – о стычке Станковича и Баринова: «Деяна надо удалять, он всех провоцирует»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал стычку с участием Деяна Станковича и Дмитрия Баринова в матче «Локомотив» – «Спартак».

«Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и дальше понеслось. Проблема резервного арбитра – Юрия Карпова – он не говорит об этом Иванову. Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб «Локо».

Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать – а тут одно бездействие», – сказал Федотов.