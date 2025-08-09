Введите ваш ник на сайте
  • Федотов – о стычке Станковича и Баринова: «Деяна надо удалять, он всех провоцирует»

Федотов – о стычке Станковича и Баринова: «Деяна надо удалять, он всех провоцирует»

Сегодня, 19:19
11

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал стычку с участием Деяна Станковича и Дмитрия Баринова в матче «Локомотив» – «Спартак».

«Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и дальше понеслось. Проблема резервного арбитра – Юрия Карпова – он не говорит об этом Иванову. Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб «Локо».

Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать – а тут одно бездействие», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Локомотив Баринов Дмитрий Станкович Деян Федотов Игорь
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1754757623
Да все он прогорел. Это не тренер, а дол.....
Ответить
neim
1754758723
Станкович позор сербского футбола, хотя и футбольный человек ))).
Ответить
ПалкоВводецъ007
1754759129
У них каждый тренер смешнее предыдущего. Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1754759291
Спартаком рулит ПСИХ!!!
Ответить
Desma
1754759334
Давно пора забыть, что Станкович был футболистом. Это было в прошлой жизни, теперь это перец во главе клуба под названием "Спартак". Он этого до сих пор не понял, а посему гнать в три шеи чем раньше, тем лучше!!!!
Ответить
алдан2014
1754760038
А Федотов то как слышит ,что говорит Станок? Не надо его удалять,его пора выгнать. Своими заменами он сам просит об этом.
Ответить
Burtaze
1754760373
Станкович позёр, он чисто играет на публику и упивается самолюбованием.., мимика, жесты, реплики.., прямо театр одного актёра.., или цирк одного клоуна.., что правильнее..
Ответить
Кривая да нелёгкая
1754761058
Маску надеть на него и на цепь посадить) или не кормить желудями..)
Ответить
