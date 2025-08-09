Быстрову не нравится игра «Зенита»: «Семак немножко поплыл»

Владимир Быстров поделился впечатлениями от игры «Зенита» в новом сезоне.

Петербуржцы набрали 5 очков в 3 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице чемпионата.

Следующий соперник – «Ахмат» (9 августа, 20:30 мск).

«Мне не нравится такой пассивный футбол. Вот это катание мяча, держание вокруг штрафной – все эти бразильские штучки.

Мне нравятся быстрые атаки, прострелы, открывания за спину. Давайте так – нравится скоростной футбол. Не нравится, когда Сантос садится пятым защитником в оборону.

На мой взгляд, Богданыч тоже немножко поплыл. Вендел то приезжает, то уезжает, а его ставят. С заменами. С Глушенковым не все гладко.

Много можно перечислить. Дркушич почему в составе?» – сказал Быстров.