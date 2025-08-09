Реакция Канчельскиса на назначение Черчесова в «Ахмат»

Андрей Канчельскис считает, что «Ахмат» опоздал с приглашением Станислава Черчесова на пост главного тренера.

«Время покажет, поможет Черчесов «Ахмату» или нет. Он там работал, знает специфику этого региона.

Время они потеряли, однозначно. Черчесову сейчас придется очень много работать и думать, как восстанавливать «Ахмат».

Не могу ответить даже для себя, почему грозненский клуб не сразу назначил Станислава Саламовича», – сказал Канчельскис.