Реакция Канчельскиса на назначение Черчесова в «Ахмат»

Сегодня, 08:59
3

Андрей Канчельскис считает, что «Ахмат» опоздал с приглашением Станислава Черчесова на пост главного тренера.

«Время покажет, поможет Черчесов «Ахмату» или нет. Он там работал, знает специфику этого региона.

Время они потеряли, однозначно. Черчесову сейчас придется очень много работать и думать, как восстанавливать «Ахмат».

Не могу ответить даже для себя, почему грозненский клуб не сразу назначил Станислава Саламовича», – сказал Канчельскис.

  • «Ахмат» стартовал в РПЛ с 3 поражений подряд.
  • Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.
  • Он уже возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.
  • Сообщалось, что грозненский клуб будет платить тренеру 1,3 млн евро за сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Ахмат Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
АК 68
1754721659
Почему сразу не назначили? Потому что Стасик сам не хотел, он ждал предложения от более статусного клуба, но его никто не звал, пришлось согласиться на то, что есть, что предложили.
Ответить
Plyash
1754724670
Стасик на пять лет хотел , что бы сумма неустойки побольше была , но не выгорело .
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754725260
То то и оно,что Терек знал возможности Черчесова и не торопился его приглашать.Зачем они сейчас это сделали непонятно,Черчесов уже сбитый летчик с большим ЧСВ.
Ответить
