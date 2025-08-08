ЭСК РФС вынесла вердикт по спорному эпизоду в матче «Краснодар» – «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала момент на 11-й минуте матча 3-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (1:0).

ЭСК проанализировала решение главного арбитра Ивана Абросимова не фиксировать нарушение правил со стороны динамовца Александра Кутицкого.

Комиссия единогласно признала ошибку судьи, поскольку игрок «Динамо» срывал перспективную атаку.

«Александр Кутицкий нарушает правила игры против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится игрок обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.

Судье следовало назначить штрафной удар в пользу «Краснодара» и вынести предупреждение игроку «Динамо» Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки», – говорится в заключении ЭСК.