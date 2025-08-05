«Краснодар» попросил рассмотреть решение судьи в эпизоде с Кордобой

«Краснодар» и «Оренбург» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам матчей 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) и «Балтикой» (2:3) соответственно.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС из-за того, что главный арбитр матча Иван Абросимов не стал удалять игрока «Динамо» Александра Крутицкого за фол на Джоне Кордобе. Поводом для обращения «Оренбурга» в ЭСК стало решение судьи Евгения Кукуляка дать «Балтике» перебить пенальти», – сообщили в службе коммуникаций РФС.