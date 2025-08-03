Булыкин – о матче «Краснодар» – «Динамо»: «Антифутбол, тяжело было смотреть»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о гостевой игре бело-голубых с «Краснодаром» (0:1) в 3-м туре РПЛ.

– Там был антифутбол. Били вперед на нападающих, думали, что что‑то получится. Кордоба за счет габаритов хоть что‑то принимал, а у «Динамо» вообще ничего не получалось. Был момент, когда минут пять, по‑моему, даже вратари друг другу (невольно пасовали), когда длинными передачами искали нападающих.

Конечно, тяжело было смотреть этот матч. Может быть, все волновались и все упростили свою игру до минимума. Но смотрелось это не очень. Единственное хорошее впечатление – это гол Кордобы. Хотя там были такие дикие ошибки защитников «Динамо», это помогло ему хорошо пробить.

– Можно ли это противостояние назвать принципиальным для команд?

– Нет, я думаю, обычное противостояние, тем более в начале сезона. И одним, и вторым нужны очки для того, чтобы почувствовать уверенность. И «Краснодар» за счет Кордобы на последних минутах сделал себя психологически более уверенным после этой игры. А «Динамо» же наоборот сейчас может попасть в тяжелую ситуацию, потому что от них ждут результата в каждом матче.