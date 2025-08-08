Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»

Александр Мостовой считает, что «Краснодар» победил в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» благодаря везению.
«Краснодар» пока не впечатляет, сложно сказать, с чем это связано. Может, форму не набрали.
Если взять тот же матч против «Динамо», то там «Краснодару» просто повезло, Кордоба просто пульнул и удачно попал в ворота.
Посмотрим, как они будут играть дальше. Если все продолжится так, то к Мусаеву появятся вопросы», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» набрал 6 очков в РПЛ из 9 возможных, победив «Пари НН» (3:0) и «Динамо» (1:0), а также проиграв «Локомотиву» (1:2).
Источник: «РБ Спорт»