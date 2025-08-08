Введите ваш ник на сайте
Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»

Сегодня, 17:41
3

Александр Мостовой считает, что «Краснодар» победил в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» благодаря везению.

«Краснодар» пока не впечатляет, сложно сказать, с чем это связано. Может, форму не набрали.

Если взять тот же матч против «Динамо», то там «Краснодару» просто повезло, Кордоба просто пульнул и удачно попал в ворота.

Посмотрим, как они будут играть дальше. Если все продолжится так, то к Мусаеву появятся вопросы», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» набрал 6 очков в РПЛ из 9 возможных, победив «Пари НН» (3:0) и «Динамо» (1:0), а также проиграв «Локомотиву» (1:2).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (3)
Cleaner
1754665686
Переведу слова Мостового на простой русский язык. Александр на всю страну заявил, что растренированный и не набравший форму Краснодар на голову выше, чем Динамо на пике формы! И он прав! А я ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
vvv123
1754668179
Почему, почему? По привычке, вот почему!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754669763
Какие вопросы к мусаеву))),какой он тренер)))
Ответить
