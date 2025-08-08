Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»

Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»

Сегодня, 22:50

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

«Печали точно нет, есть некая злость, что играли первый тайм не так, как второй. Во вторые 45 минут мы играли хорошо и должны были побеждать. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить больше мячей.

Сейчас нам главное сохранить футболистов, провести ротацию, потому что нас немного не хватает. Нам нужно думать о предстоящем матче», – сказал Тедеев.

Еще по теме:
Видео из раздевалки «Акрона» после игры со «Спартаком» 4
Тренер «Акрона»: «Мяч «Спартака» нельзя было засчитывать» 3
Тедеев рассказал о стычке с Талалаевым 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Мх Тедеев Заур
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
В «Реале» выбрали новую «девятку»
23:23
Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»
22:59
2
Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»
22:22
3
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»
22:10
1
РПЛ. «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) благодаря ассисту Дзюбы
21:56
1
Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»
21:47
1
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
21:21
2
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
20:33
32
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
7
Все новости
Все новости
«Сочи» отдал в аренду опорника, купленного неделю назад
23:11
Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»
22:50
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:56
1
Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность»
21:35
1
Радимов похвалил РФС за выбор соперника для сборной России
21:09
Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта
20:44
1
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
7
ЦСКА отказался платить 15 миллионов за бразильского вингера
20:08
3
Черчесов сформировал тренерский штаб в «Ахмате»
20:00
Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии
19:50
7
Черданцев: «Стать Заболотным непросто»
19:30
2
«Ростов» отдал в аренду 20-летнего вингера
19:19
Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу
19:10
3
Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»
18:49
7
Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»
18:30
13
«Спартак» не стал брать Модрича за 300 тысяч
18:00
8
Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»
17:41
3
«Рубин» хочет купить участника КЧМ-2025
17:31
Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью»
16:46
1
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»
16:00
6
Раскрыта сумма, полученная российскими клубами от УЕФА после отстранения
15:40
5
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень
15:04
5
Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае
14:58
3
Генич озвучил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
14:38
2
«Локомотив» повысил цену на Самошникова для «Спартака»
14:28
18
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
14:14
2
«Крылья Советов» отказались продавать «Сочи» защитника сборной России
13:50
1
Стало известно, когда возобновятся переговоры по трансферу Самошникова в «Спартак»
13:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 