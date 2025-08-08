Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

Итоговый счет – 1:1. Забили Джемал Табидзе и Беншимоль.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Акрон» набрал 6 очков в 4 турах РПЛ и занимает 5-е место в таблице лиги.

«Динамо Мх» идет 9-м с 5 баллами.

«Печали точно нет, есть некая злость, что играли первый тайм не так, как второй. Во вторые 45 минут мы играли хорошо и должны были побеждать. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить больше мячей.

Сейчас нам главное сохранить футболистов, провести ротацию, потому что нас немного не хватает. Нам нужно думать о предстоящем матче», – сказал Тедеев.