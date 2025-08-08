Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил, насколько возможна покупка защитника Игоря Дивеева у ЦСКА.
- Ранее 25-летний футболист отказался говорить, что в России будет выступать только за армейцев.
- Он в клубе с 2019 года. Контракт рассчитан еще на три сезона.
- Сообщалось, что «Спартак» ориентируется на Дивеева при поиске защитника на трансферном рынке.
«От «Спартака» можно ждать чего угодно. Но обычно ЦСКА сбрасывает свой шлак в «Спартак», который ему не нужен.
Вряд ли армейцы с Дивеевым расстанутся. Красно-белые могут хотеть чего угодно. Вряд ли ЦСКА захочет его продать, да и сам Дивеев захочет ли в такую команду, как «Спартак»?
Но если такое произойдeт, то это не резонансный переход. Обычный трансфер. Думаю, тут будет сумма в 2-3 раза выше рыночной, если армейцы захотят его продать. ЦСКА на эти деньги сразу найдeт замену.
А за нормальные деньги его в «Спартак» никто не отдаст. Он им самим нужен. «Спартак» творит историю с рекордными трансферами, а толку никакого», – сказал Червиченко.