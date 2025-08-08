Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил, насколько возможна покупка защитника Игоря Дивеева у ЦСКА.

Ранее 25-летний футболист отказался говорить, что в России будет выступать только за армейцев.

Он в клубе с 2019 года. Контракт рассчитан еще на три сезона.

Сообщалось, что «Спартак» ориентируется на Дивеева при поиске защитника на трансферном рынке.

«От «Спартака» можно ждать чего угодно. Но обычно ЦСКА сбрасывает свой шлак в «Спартак», который ему не нужен.

Вряд ли армейцы с Дивеевым расстанутся. Красно-белые могут хотеть чего угодно. Вряд ли ЦСКА захочет его продать, да и сам Дивеев захочет ли в такую команду, как «Спартак»?

Но если такое произойдeт, то это не резонансный переход. Обычный трансфер. Думаю, тут будет сумма в 2-3 раза выше рыночной, если армейцы захотят его продать. ЦСКА на эти деньги сразу найдeт замену.

А за нормальные деньги его в «Спартак» никто не отдаст. Он им самим нужен. «Спартак» творит историю с рекордными трансферами, а толку никакого», – сказал Червиченко.