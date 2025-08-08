Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»

Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»

Сегодня, 22:22
3

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил, насколько возможна покупка защитника Игоря Дивеева у ЦСКА.

  • Ранее 25-летний футболист отказался говорить, что в России будет выступать только за армейцев.
  • Он в клубе с 2019 года. Контракт рассчитан еще на три сезона.
  • Сообщалось, что «Спартак» ориентируется на Дивеева при поиске защитника на трансферном рынке.

«От «Спартака» можно ждать чего угодно. Но обычно ЦСКА сбрасывает свой шлак в «Спартак», который ему не нужен.

Вряд ли армейцы с Дивеевым расстанутся. Красно-белые могут хотеть чего угодно. Вряд ли ЦСКА захочет его продать, да и сам Дивеев захочет ли в такую команду, как «Спартак»?

Но если такое произойдeт, то это не резонансный переход. Обычный трансфер. Думаю, тут будет сумма в 2-3 раза выше рыночной, если армейцы захотят его продать. ЦСКА на эти деньги сразу найдeт замену.

А за нормальные деньги его в «Спартак» никто не отдаст. Он им самим нужен. «Спартак» творит историю с рекордными трансферами, а толку никакого», – сказал Червиченко.

Еще по теме:
Червиченко высказался об игре «Динамо» 3
Червиченко объяснил серию удалений игроков «Спартака» 6
Червиченко высказался о ничьей «Спартака» с «Акроном» 3
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дивеев Игорь Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1754682459
Пурга)
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754682640
Сам Червь новость выдумал,сам ее обмыслил))) Никаких предпосылок продажи Дивеева нет
Ответить
Галина Бронемясова
1754683882
позор!
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
В «Реале» выбрали новую «девятку»
23:23
Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»
22:59
2
Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»
22:22
3
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»
22:10
1
РПЛ. «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) благодаря ассисту Дзюбы
21:56
1
Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»
21:47
1
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
21:21
2
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
20:33
32
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
7
Все новости
Все новости
«Сочи» отдал в аренду опорника, купленного неделю назад
23:11
Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»
22:50
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:56
1
Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность»
21:35
1
Радимов похвалил РФС за выбор соперника для сборной России
21:09
Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта
20:44
1
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
7
ЦСКА отказался платить 15 миллионов за бразильского вингера
20:08
3
Черчесов сформировал тренерский штаб в «Ахмате»
20:00
Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии
19:50
7
Черданцев: «Стать Заболотным непросто»
19:30
2
«Ростов» отдал в аренду 20-летнего вингера
19:19
Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу
19:10
3
Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»
18:49
7
Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»
18:30
13
«Спартак» не стал брать Модрича за 300 тысяч
18:00
8
Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»
17:41
3
«Рубин» хочет купить участника КЧМ-2025
17:31
Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью»
16:46
1
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»
16:00
6
Раскрыта сумма, полученная российскими клубами от УЕФА после отстранения
15:40
5
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень
15:04
5
Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае
14:58
3
Генич озвучил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
14:38
2
«Локомотив» повысил цену на Самошникова для «Спартака»
14:28
18
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
14:14
2
«Крылья Советов» отказались продавать «Сочи» защитника сборной России
13:50
1
Стало известно, когда возобновятся переговоры по трансферу Самошникова в «Спартак»
13:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 