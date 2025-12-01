Введите ваш ник на сайте
  • Червиченко – о «Спартаке» в матче с «Балтикой»: «Карета превратилась в тыкву»

Червиченко – о «Спартаке» в матче с «Балтикой»: «Карета превратилась в тыкву»

Сегодня, 10:12
2

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче красно-белых с «Балтикой» (0:1) в Калининграде

– Как вам игра и стал ли результат неожиданным для вас?

– «Балтика» – просто молодцы. Еe положение многим казалось спорным, но сегодня эта команда убедительно доказала, что по праву находится в верхней части таблицы. Это при том, что арбитр не поставил пенальти в ворота гостей, а также удалил игрока хозяев, а потом и тренера. В такой ситуации победить – это очень круто.

– А что касается «Спартака»?

– Я уже говорил, что всe это сказка. Карета превратилась в тыкву. Ну раз фартануло, ну два – теперь всe. Правда, я думал, что это немного позже случится. А ведь многие игроки «Спартака» рассказывали, какой Романов хороший тренер. Но мне хочется спросить: почему до пропущенного гола гости пешком по полю ходили?

Меня удивило, что «Спартак» был настолько уверен в своей победе, что пока не получил мяч, особо и не напрягал «Балтику». Потом вроде побежал, прижал, но не на тех нарвался. Это слишком организованная команда, и она слаженно отбивалась. Казалось, что с выходом Заболотного придет перелом в атаке, но даже он не смог вытащить «Спартак».

– Гости сыграли ниже своих возможностей или показали всe, на что сейчас способны?

«Спартак» показал всe, что мог. Просто в каких-то матчах этого хватает, а где-то – нет. Иногда везение срабатывает, что-то залетает.

– Как удаление у «Балтики» сказалось на игре команд? Не сыграло ли против «Спартака» то, что «Балтика» мобилизовалась?

– Вальяжности «Спартаку» это удаление добавило. А на игроков «Балтики» легла дополнительная нагрузка. Плюс убрали Талалаева – а это деструктивный момент для команды, у которой есть взаимосвязь с тренером. Меня резануло то, что у нас быстро нашелся преемник Станковича на бровке.

– Пропущенный гол «Спартака» – это несчастный случай, учитывая, что это первый удар в створ ворот?

– Не могу сказать, что хозяева наиграли на гол, но и «Спартак» на него не наиграл. А уж после того, как в последние десять минут калининградцы раза три выходили в контратаку, когда никто просто не смог акцентированно пробить по воротам, еще пара мячей могла влететь в ворота Максименко. Так что в концовке моментов у «Балтики» было даже больше, чем у «Спартака».

– Стоит ли гостям сетовать на момент у Жедсона, который слабо пробил при выходе на пустые ворота?

– Не стоит это вспоминать. У Солари тоже был момент в конце матча, когда он с трех метров мимо ворот пробил, когда напрашивалась передача.

– В следующем туре «Спартак» примет «Динамо». Как оцените шансы команд на победу?

– Оба тренера в этих командах на замене, и команды не пойми во что играют. Думаю, там скажется везение и, возможно, то, на чью сторону встанет судья.

  • Единственный гол в матче забил Николай Титков на 60-й минуте.
  • В первом тайме главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного арбитра. Также в первом тайме прямую красную карточку получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.
  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 32 очками после 17 туров. «Спартак» идет 6-м с 28 баллами.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Червиченко Андрей
Комментарии (2)
Интерес
1764574005
Фу, от души отлегло! А то два дня в состоянии тревоги : где Червиченко и Бубнов???
Ответить
...уефан
1764575428
...много текста, твоя голова уже давно превратилась в тыкву с прокисшим и забродившим содержимым...
Ответить
  • Читайте нас: 