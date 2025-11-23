Червиченко: «ЦСКА в дерби со «Спартаком» дохлого по кладбищу таскал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил итог матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

– Какие у вас впечатления от московского дерби?

– Ну, ничего! Немножко скучновато, конечно. Но накал был, даже подрались немножко – тоже впечатляет. «Спартак» по делу выиграл, все закономерно. Они были быстрее, интереснее в атаке. Мне кажется, сегодня они были лучше. «Армейцы» что‑то дохлого по кладбищу таскали сегодня.

– Футболисты ЦСКА возмущались по поводу судейства. На ваш взгляд, действительно есть повод?

– Не знаю. Мне кажется, особо нечему возмущаться. Надо возмущаться собственной игрой. Если они недовольны по поводу забитого мяча, то там надо жестче бороться, мне кажется. Тем более, с такими маленькими игроками «Спартака». У «армейцев» настоящие здоровые кони, и они умудрились допустить, чтобы маленькие защитники спартаковцев в атаке продавили Акинфеева или еще кого‑то – это странно. Тут надо только на себя пенять.

А эпизод с отмененным пенальти вообще в пользу армейцев. Конечно, там был повод отменить. И не столько из‑за того, что Дивеев коснулся мяча ногой, а из‑за того, что эпизодом раньше нарушали правила на игроке «красно‑синих». Но все равно. Карасев мог отменить, а мог и поставить. Так что зря армейцы возмущаются.

В моменте в первом тайме с Круговым же ничего не было – он сам воткнулся в Максименко. Видимо, хотел с самого начала пенальти заработать и получить какой‑то задел, но не прошло. Считаю, там не было никакого нарушения. Все в рамках правил.