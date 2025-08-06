«Спартак» ориентируется на Дивеева при поиске защитника на трансферном рынке

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ищет для команды центрального защитника, похожего по качествам игры на игрока ЦСКА Игоря Дивеева. Испанец неоднократно приводил футболиста красно-синих в качестве примера селекционной службе.

Кахиго считает, что 25-летний Дивеев обладает прекрасными физическими данными и футбольным интеллектом для игры на своей позиции. При этом функционер понимает, что ЦСКА не продаст одного из своих лидеров в «Спартак» и просит найти похожего игрока.