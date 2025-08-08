Введите ваш ник на сайте
  • Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»

Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»

Сегодня, 22:10
1

Анзор Кавазашвили высказался о вероятном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ» после одного сезона.

  • Прошлым летом парижане купили вратаря у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Российский футболист выиграл все трофеи, кроме клубного ЧМ.
  • Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.

«Когда его приглашали в «ПСЖ», я сразу сказал, что ему нельзя уходить в клуб, где основным вратарем является голкипер сборной Италии [Доннарумма].

Ему просто не дадут играть в основном составе. Чтобы выйти на поле, он должен быть на целую голову выше и лучше, чем нынешний основной игрок команды.

Но кто меня будет слушать? Дело ведь в больших деньгах: 20 миллионов – это очень крупная сумма за переход нашего вратаря в один из лучших европейских клубов.

Такой вратарь, как Сафонов, который считался лучшим в России, должен был найти клуб, где ему доверили бы место основного голкипера, чтобы он постоянно играл и показывал достойный уровень.

К сожалению, он сделал ошибку. Он потерял целый сезон, и это сказалось на его вратарских показателях», – заявил Кавазашвили.

Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Кавазашвили Анзор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754682789
Сафонов средний вратарь,помню и ошибался он и истерил на своих защитников.Было удивительно,что его купил ПСЖ ,да ещё за такие деньги.Поэтому ничего удивительного,что все так произошло.Вопрос теперь в другом,в какую аренду его отдадут.
Ответить
