Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»

Анзор Кавазашвили высказался о вероятном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ» после одного сезона.

Прошлым летом парижане купили вратаря у «Краснодара» за 20 млн евро.

Российский футболист выиграл все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.

«Когда его приглашали в «ПСЖ», я сразу сказал, что ему нельзя уходить в клуб, где основным вратарем является голкипер сборной Италии [Доннарумма].

Ему просто не дадут играть в основном составе. Чтобы выйти на поле, он должен быть на целую голову выше и лучше, чем нынешний основной игрок команды.

Но кто меня будет слушать? Дело ведь в больших деньгах: 20 миллионов – это очень крупная сумма за переход нашего вратаря в один из лучших европейских клубов.

Такой вратарь, как Сафонов, который считался лучшим в России, должен был найти клуб, где ему доверили бы место основного голкипера, чтобы он постоянно играл и показывал достойный уровень.

К сожалению, он сделал ошибку. Он потерял целый сезон, и это сказалось на его вратарских показателях», – заявил Кавазашвили.