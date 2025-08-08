Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»

Футбольный агент Вадим Оганян рассказал о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон».

– Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провел переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение.

– Насколько Эдуард заинтересован в переходе?

– Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде.

Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нем, – это большая редкость, это не может не подкупать.

– «Краснодар» готов отпустить Сперцяна?

– «Саутгемптон» – огромный клуб, который существует более 139 лет, с большими традициями и уважением в мировом футболе. То количество футболистов, которое прошло через них, впечатляет: Садио Мане, Вирджил Ван Дейк, Люк Шоу, Ромео Лавиа.

Клуб провел в АПЛ 12 сезонов. Уверен, в новом сезоне они с большим отрывом вернутся в АПЛ, потому что по уровню финансирования и состава в Чемпионшипе они стоят особняком.

Тем более с учетом сегодняшней ситуации получить такое предложение крайне трудно, поэтому только глупый человек может отрицать, насколько оно интересное.

Да и как всем известно, Эдик неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Европе. Считаю, такое право он заслужил, поэтому не думаю, что, если Эдуард решится, клуб будет препятствовать его уходу.

Тем более после сезона, где он принес «Краснодару» чемпионство. Так что посмотрим.