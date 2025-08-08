Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от поездки в Китай.

Футболист посетил завод Changan Automobile в Чунцине.

Это спонсор московского клуба с августа 2023 года.

– Что понравилось и запомнилось в Китае? К Слуцкому не заезжали?

– К Слуцкому не заезжали, но много всего понравилось.

Необычная станция метро, когда поезд въезжает в жилой дом.

Советую попробовать национальное блюдо хот пот, но не есть его каждый день.