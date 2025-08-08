Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от поездки в Китай.
- Футболист посетил завод Changan Automobile в Чунцине.
- Это спонсор московского клуба с августа 2023 года.
– Что понравилось и запомнилось в Китае? К Слуцкому не заезжали?
– К Слуцкому не заезжали, но много всего понравилось.
Необычная станция метро, когда поезд въезжает в жилой дом.
Советую попробовать национальное блюдо хот пот, но не есть его каждый день.
- 23-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
- За главную команду он провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
- В начале марта футболист порвал кресты и выбыл до осени.
Источник: «Матч ТВ»