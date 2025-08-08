Введите ваш ник на сайте
Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае

Сегодня, 14:58

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от поездки в Китай.

  • Футболист посетил завод Changan Automobile в Чунцине.
  • Это спонсор московского клуба с августа 2023 года.

– Что понравилось и запомнилось в Китае? К Слуцкому не заезжали?

– К Слуцкому не заезжали, но много всего понравилось.

Необычная станция метро, когда поезд въезжает в жилой дом.

Советую попробовать национальное блюдо хот пот, но не есть его каждый день.

  • 23-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
  • За главную команду он провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
  • В начале марта футболист порвал кресты и выбыл до осени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
  • Читайте нас: 