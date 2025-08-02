Динамовец Тюкавин посетил автозавод в Китае

Пресс-служба «Динамо» показала, чем Константин Тюкавин занимается в Китае.
Накануне нападающий посетил завод Changan Automobile в китайском Чунцине.
Там ему показали полный цикл создания автомобиля – от кузовных работ до финальных испытаний.
- 23-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
- За главную команду он провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
- В начале марта футболист порвал кресты и выбыл до осени.
- «Динамо» сотрудничает с Changan с августа 2023 года.
Источник: телеграм-канал «Динамо»