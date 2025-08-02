Динамовец Тюкавин посетил автозавод в Китае

Пресс-служба «Динамо» показала, чем Константин Тюкавин занимается в Китае.

Накануне нападающий посетил завод Changan Automobile в китайском Чунцине.

Там ему показали полный цикл создания автомобиля – от кузовных работ до финальных испытаний.