Назван фаворит на «Золотой мяч» в 2025 году

Goal.com представил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Журнал France Football сегодня опубликовал имена 30 номинантов.

Первое место в рейтинге занимает нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Парижане в прошлом сезоне выиграли Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

Лучшего игрока 2025 года выберут 22 сентября. В прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.