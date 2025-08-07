Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назван фаворит на «Золотой мяч» в 2025 году

Вчера, 23:36

Goal.com представил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Журнал France Football сегодня опубликовал имена 30 номинантов.

Первое место в рейтинге занимает нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Парижане в прошлом сезоне выиграли Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

  1. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция)
  2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
  3. Витинья («ПСЖ», Португалия)
  4. Рафинья («Барселона», Бразилия)
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
  6. Килиан Мбаппе ( «Реал» Мадрид, Франция)
  7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
  8. Десир Дуэ («ПСЖ», Франция)
  9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия)
  10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция).

Лучшего игрока 2025 года выберут 22 сентября. В прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Еще по теме:
Ямаля не включили в топ-3 фаворитов на «Золотой мяч» 3
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal 2
Дембеле повторил празднование погибшего Жоты
Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Дембеле Усман
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты
00:25
1
ВидеоРоналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче
00:08
1
ФотоТюкавин купил трактор для школы в родном городе
00:00
1
Назван фаворит на «Золотой мяч» в 2025 году
Вчера, 23:36
Павлюченко – о скандальном видео Дзюбы: «Не смог бы после этого прийти домой»
Вчера, 23:25
1
Основной защитник «Челси» порвал кресты на тренировке
Вчера, 23:05
«Нет никакого смысла»: Семин раскритиковал возможное увеличение лимита на легионеров
Вчера, 22:23
1
Камил Гаджиев оценил рекордный трансфер «Спартака»: «Бред, если честно»
Вчера, 22:15
1
Губерниев сравнил доходы Овечкина с Месси и Роналду
Вчера, 21:51
2
Генич отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича
Вчера, 20:56
4
Все новости
Все новости
Первый тренер Сафонова дал совет вратарю
Вчера, 22:39
1
«ПСЖ» договорился о подписании нового вратаря за 40 миллионов
Вчера, 20:28
17
Семин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч-2025»
Вчера, 18:00
1
«ПСЖ» предложил 63 миллиона за украинского защитника
Вчера, 16:50
1
Сафонову порекомендовали срочно покинуть «ПСЖ»
Вчера, 15:00
8
Фото«Марсель» арендовал вингера «Ювентуса»
6 августа
«ПСЖ» проинформировал Сафонова о его статусе в сезоне-2025/26
6 августа
36
Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма
6 августа
5
ВидеоСафонов сообщил о начале подготовки к новому сезону с «ПСЖ»
5 августа
4
«Галатасарай» начал переговоры по Сафонову
5 августа
2
«ПСЖ» определился с ценой на Доннарумму
4 августа
«ПСЖ» предложил подписать Сафонова другому клубу
2 августа
21
Французский клуб открестился от переговоров со «Спартаком»
2 августа
42
Фото«Марсель» купил бразильского вингера за 35 миллионов
1 августа
«ПСЖ» лишил Доннарумму статуса основного вратаря
1 августа
12
Кафанов отреагировал на слухи, что «ПСЖ» пожертвует Сафоновым ради украинца Забарного
1 августа
6
Игроку «ПСЖ» грозит 15 лет тюрьмы
1 августа
1
Фото«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга
31 июля
Сафонов может стать третьим вратарем «ПСЖ»
31 июля
13
Головин забил впервые с января
30 июля
ФотоГоловин сфотографировался в форме другого клуба
30 июля
2
«ПСЖ» не удается договориться о переходе украинского защитника
30 июля
5
Новичок «Краснодара» в шоке от базы «Краснодара»: «Такого нет ни у одного клуба»
30 июля
10
Головиным недовольны французские журналисты – у них есть претензия к россиянину
29 июля
7
В «ПСЖ» определились с заменой для Доннаруммы
28 июля
10
«ПСЖ» готов продать Доннарумму
28 июля
6
«Галатасарай» может улучшить положение Сафонова в «ПСЖ»
26 июля
2
Луис Энрике отправил игрока за 90 миллионов в дубль «ПСЖ»
24 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 