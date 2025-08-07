Назван фаворит на «Золотой мяч» в 2025 году

Goal.com представил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Журнал France Football сегодня опубликовал имена 30 номинантов.
Первое место в рейтинге занимает нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
Парижане в прошлом сезоне выиграли Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
- Усман Дембеле («ПСЖ», Франция)
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
- Витинья («ПСЖ», Португалия)
- Рафинья («Барселона», Бразилия)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Килиан Мбаппе ( «Реал» Мадрид, Франция)
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
- Десир Дуэ («ПСЖ», Франция)
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия)
- Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция).
Лучшего игрока 2025 года выберут 22 сентября. В прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Источник: Goal.com