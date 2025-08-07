Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на информацию об интересе к нему турецких клубов.

– Были слухи по поводу вашего трансфера в Турцию, сначала был «Фенербахче», потом «Галатасарай». Как реагируете на это?

– Да никак. Ну, я узнаю так же, как и вы, я просто читаю, и все. Мне ничего никто не говорит, поэтому я ничего не знаю.

– Может быть, общаешься с агентом? Говорили, что агент приезжал в Стамбул на переговоры…

– Много чего говорили, знаете. Я был в Старом Осколе, когда об этом появилась информация, а сообщали, что я там уже. И что теперь? Это все ерунда, которая всплывает. И так же ее заметают быстро.

– Как ты реагировал на то, что в социальные сети турки писали тебе комментарии?

– Прикольно, когда пишут столько много турков, а так особо не обращал на это внимания. Это все не более, чем слухи. Вот, сейчас я играю за ЦСКА, люблю играть за этот клуб.