Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает «Зенит» самой популярной командой в стране.

«Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиа пространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. К сожалению, «Спартак» этим пока похвастаться не может. Поэтому для меня все очевидно – на данный момент «Зенит» популярнее», – сказал Погребняк.