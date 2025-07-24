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  • Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может»

Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может»

24 июля 2025, 11:36
58

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает «Зенит» самой популярной командой в стране.

«Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиа пространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. К сожалению, «Спартак» этим пока похвастаться не может. Поэтому для меня все очевидно – на данный момент «Зенит» популярнее», – сказал Погребняк.

  • «Зенит» занял 2-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • До этого команда 6 раз подряд выигрывала чемпионат России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел
Комментарии (58)
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nik55
1753346463
как же зализываешь ты умело -----тупость твоя очевидна
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Vladimir61
1753346467
Популярность определяется не наличием наград и званий, а интересом народа. А зенит популярен только как ЗПРФ.
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Боцман59rus
1753347460
_ Пашка- деревяшка...
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baggio80
1753347751
«зенит» сейчас самый ненавидимый клуб за всю историю футбола в СССР и России.
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NewLife
1753348233
ЗПРФ ! Погреб - мудак, говорит глупости.
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...уефан
1753350752
...Зенит, в современном российском футболе - это Бузова, на современной российской эстраде...
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OldenVad
1753351129
Логика деревянная как и он сам )
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slavа0508
1753352541
Слабоумный походу . за Питер кроме Питерского болота и не где не болеют . у Спартака болельщики по всей стране . посещаемость гостевых матчей тому доказательство ... даже больше скажу болотных во многих городах просто презирают ...
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erybov1965
1753354214
Популярными становятся не за 20-30 лет,народную любовь нельзя купить.А вот трофеи в российском футболе,оказывается можно купить в прямом или переносном смысле( свои медиа,покупка более дорогих игроков,перекуп игроков у потенциальных соперников,собственные фарм-клубы в одной лиге,более богатые спонсоры) и понимают это многие болельщики.Вот поэтому у Спартака по всей стране есть свои болельщики,может даже в Москве их меньше,чем Зенит похвастаться не может.
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шахта Заполярная
1753357226
Деревяшка, ты хоть сто, тысячу раз скажи халва, а во рту все равно будет болотная тина
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