Заболотный описал атмосферу в «Спартаке» одним прилагательным

Новичок «Спартака» Антон Заболотный поделился впечатлением от атмосферы в команде.
«Я очень общительный человек и позитивный. Мы выстроили общение и с иностранцами, и с россиянами. Все очень классно, подшучиваем. Все идеально. Комфортная атмосфера. Все это идет во благо «Спартаку», – сказал Заболотный.
- 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
- Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал задачей команды на сезон-2025/26 победу в чемпионате России.
- Сезон РПЛ стартует завтра, 18 июля.
Источник: «РБ Спорт»