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  • Заболотный описал атмосферу в «Спартаке» одним прилагательным

Заболотный описал атмосферу в «Спартаке» одним прилагательным

18 июля 2025, 00:05
6

Новичок «Спартака» Антон Заболотный поделился впечатлением от атмосферы в команде.

«Я очень общительный человек и позитивный. Мы выстроили общение и с иностранцами, и с россиянами. Все очень классно, подшучиваем. Все идеально. Комфортная атмосфера. Все это идет во благо «Спартаку», – сказал Заболотный.

  • 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
  • Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал задачей команды на сезон-2025/26 победу в чемпионате России.
  • Сезон РПЛ стартует завтра, 18 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Комментарии (6)
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andrei-sarap-yandex
1752810815
свинарник есть свинарник....одно название спартак..остальное стукачество и ОПГ ВО ГЛАВЕ С ЗОБНИНым
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JIEGEHDA
1752815543
Чувствую себя как у себя дома ... В деревне .. в сарае Сказал Заболотный в эфире официального канала свинкаТВ . Ой СпартакТв
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NewLife
1752822488
Те, у кого на помойке стоит столетняя вонь разложения и поражения хотят найти соринку в глазу у других, зная, что у самих в глазу бревно)) ЗПРФ, ОУКБ))
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