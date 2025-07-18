Заболотный описал атмосферу в «Спартаке» одним прилагательным

Новичок «Спартака» Антон Заболотный поделился впечатлением от атмосферы в команде.

«Я очень общительный человек и позитивный. Мы выстроили общение и с иностранцами, и с россиянами. Все очень классно, подшучиваем. Все идеально. Комфортная атмосфера. Все это идет во благо «Спартаку», – сказал Заболотный.