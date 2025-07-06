Драка Смолова в «Кофемании», Барко и Угальде не против покинуть «Спартак», похороны Жоты и другие новости

Смолов подрался в «Кофемании»: у пострадавшего, возможно, перелом челюсти.

Спартаковец Барко согласовал контракт с «Фламенго».

Реакция Угальде на вариант с «Фейеноордом».

Раскрыта сумма, которую вымогали у Смолова после драки в «Кофемании».

Лунев недоволен, что капитаном «Динамо» стал Бителло: «Чудак на сборы не приезжал, а сейчас с повязкой».

Душераздирающие кадры с похорон Диогу Жоты.

Бителло: «Радимов – какой-то маленький комментатор, я не знаю его».

Побитый Смоловым предприниматель подал заявление об угрозе убийством.

Участник конфликта со Смоловым рассказал, из-за чего началась драка.

Телеграм-канал ЦСКА случайно опубликовал порноролик.

Доннарумма сломал ногу Мусиале в матче клубного ЧМ.

Раскрыта причина отсутствия Роналду на похоронах Жоты.

Мюллер провел последний матч за «Баварию».