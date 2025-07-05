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  • Раскрыта сумма, которую вымогали у Смолова после драки в «Кофемании»

Раскрыта сумма, которую вымогали у Смолова после драки в «Кофемании»

5 июля, 10:53
4

У нападающего Федора Смолова вымогали 20 миллионов рублей. В обмен ему обещали не публиковать кадры с дракой в «Кофемании».

«В середине июня знакомым Смолова стали присылать это видео с просьбой передать его футболисту, сопровождая угрозами публикации ролика в сети. Так, запись получили несколько человек.

Сначала неизвестные требовали 1 миллион рублей, затем сумма выросла до 3 миллионов. Позже вымогатели увеличили сумму до 20 миллионов рублей. На этом этапе Фeдор понял, что любые переговоры бессмысленны.

Конфликт произошeл рано утром 28 мая. В эту ночь Смолов с друзьями отмечал чемпионство «Краснодара», а утром они пришли в «Кофеманию». Там у них произошeл конфликт с другими посетителями: мужчинам не понравилось, что компания футболиста, по их мнению, вела себя слишком шумно. Когда Смолов подошeл извиниться, его начали оскорблять, после чего началась драка.

Мужчины не получили серьeзных травм. Они написали заявление в полицию, но правоохранительные органы вынесли отказной материал. После этого ролик был выложен в сеть.

Сам Смолов рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по факту вымогательства», – написал источник.

  • Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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Комментарии (4)
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Интерес
1751702908
Дойка крупнорогатого скота,как и предполагалось в одном из вариантов.А то, что орали и вопили-так это для них норма.
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Zapolyarnic
1751704488
Мужчины не получили серьeзных травм. Они написали заявление в полицию. И где здесь мужчины???
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Cleaner
1751706148
ЗАКРЫТЬ ЭТУ КОФЕМАНИЮ, раз там драки бесконечные происходят!
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