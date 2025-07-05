Раскрыта сумма, которую вымогали у Смолова после драки в «Кофемании»

У нападающего Федора Смолова вымогали 20 миллионов рублей. В обмен ему обещали не публиковать кадры с дракой в «Кофемании».

«В середине июня знакомым Смолова стали присылать это видео с просьбой передать его футболисту, сопровождая угрозами публикации ролика в сети. Так, запись получили несколько человек.

Сначала неизвестные требовали 1 миллион рублей, затем сумма выросла до 3 миллионов. Позже вымогатели увеличили сумму до 20 миллионов рублей. На этом этапе Фeдор понял, что любые переговоры бессмысленны.

Конфликт произошeл рано утром 28 мая. В эту ночь Смолов с друзьями отмечал чемпионство «Краснодара», а утром они пришли в «Кофеманию». Там у них произошeл конфликт с другими посетителями: мужчинам не понравилось, что компания футболиста, по их мнению, вела себя слишком шумно. Когда Смолов подошeл извиниться, его начали оскорблять, после чего началась драка.

Мужчины не получили серьeзных травм. Они написали заявление в полицию, но правоохранительные органы вынесли отказной материал. После этого ролик был выложен в сеть.

Сам Смолов рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по факту вымогательства», – написал источник.