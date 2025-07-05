⚡️ Смолов подрался в «Кофемании»: у пострадавшего, возможно, перелом челюсти

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов может оказаться в тюрьме.

35-летний футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы и, возможно, нанес серьезные увечья другому человеку.

Инцидент произошел еще в конце мая. Драке предшествовала словесная перепалка.

Смолов подошел к двум посетителям кофейни и попытался ударить каждого из них кулаком в голову. Один из них пропустил удар, предположительно, получив перелом орбитальной кости и челюсти. Эта информация оказалась неподтвержденной.