⚡️ Смолов подрался в «Кофемании»: у пострадавшего, возможно, перелом челюсти

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов может оказаться в тюрьме.
35-летний футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы и, возможно, нанес серьезные увечья другому человеку.
Инцидент произошел еще в конце мая. Драке предшествовала словесная перепалка.
Смолов подошел к двум посетителям кофейни и попытался ударить каждого из них кулаком в голову. Один из них пропустил удар, предположительно, получив перелом орбитальной кости и челюсти. Эта информация оказалась неподтвержденной.
- Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: «Первый спорт»