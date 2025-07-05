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  • ⚡️ Смолов подрался в «Кофемании»: у пострадавшего, возможно, перелом челюсти

⚡️ Смолов подрался в «Кофемании»: у пострадавшего, возможно, перелом челюсти

5 июля, 02:02
37

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов может оказаться в тюрьме.

35-летний футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы и, возможно, нанес серьезные увечья другому человеку.

Инцидент произошел еще в конце мая. Драке предшествовала словесная перепалка.

Смолов подошел к двум посетителям кофейни и попытался ударить каждого из них кулаком в голову. Один из них пропустил удар, предположительно, получив перелом орбитальной кости и челюсти. Эта информация оказалась неподтвержденной.

  • Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

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Источник: «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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Комментарии (37)
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MaxRnD
1751697327
"Сounter Strike" зарешал ? Попутал виртуальную реальность с окружающей ?
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rash1959
1751699282
Всех футболёров, после подписания любого контракта для профилактики, ну типа прививка, надо сажать на 2-3 месяца в сизо, для выправления мозгов. Повторюсь любого контракта, и перебегов станет меньше. А часть контракта сразу направлять в общак.
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...уефан
1751700438
...во-первых - Федя бьёт, как баба. Во-вторых - точно знает, что ответки не будет. В-третьих - терпилы и не пытаются увернуться или сблочить удар. И в-четвёртых - доить, доить и доить чупакабринского мужа!... Да, и в-пятых - хрен его знает, что было первым, курица или яйцо, говорю на первичном восприятии эпизода, но более чем уверен, что инициатор - Смолов...
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Интерес
1751702000
Он-"памятник", его не "посодют". Деньги всё порешают.
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СильныйМозг
1751703882
Перелом челюсти был у посетителей кафе, от смеха. Разрисованная шняга ударила щикастого.
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Spartak_forv@
1751704281
В этой кофемании скоро появится табличка «С собаками и футболистами вход воспрещен»
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TOMSON
1751705352
Надо сходить в эту Кофеманию.. Культовым местом становится
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Cleaner
1751706382
Закрыть ЭТУ КОФЕМАНИЮ, раз там не обеспечивают безопасность и поощряют постоянные драки!!!...(((
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Кузьмич на трибуне
1751739664
Придурок. За такое и в тюрьму могут посадить.
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Ловкий Бубен
1751774394
Быдла то скока умеют писать даже животные
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