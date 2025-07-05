Со Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с избиением в «Кофемании»

Инсайдер Иван Карпов дал новые подробности по скандальной ситуации с участием Федора Смолова.
35-летний футболист действительно подрался в «Кофемании» в центре Москвы. Это произошло 28 мая около 7:30 утра.
В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Возможно, его спровоцировали. Это одна из версий.
Позднее у экс-форварда «Краснодара» вымогали деньги за непубликацию видео с избиением в кофейне. Он отказался платить, и ролик выложили в Сеть.
При этом информация о переломе орбитальной кости и челюсти у пострадавшего оказалась неподтвержденной.
- Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова