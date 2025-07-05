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Мюллер провел последний матч за «Баварию»

5 июля, 22:06
2

Нападающий Томас Мюллер провел свой последний матч за «Баварию». Игра состоялась 5 июля 2025 года в 1/4 финала Клубного чемпионата мира – 2025.

«Бавария» проиграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2. Мюллер вышел на поле на 80-й минуте. «ПСЖ» вышел в полуфинал КЧМ.

Мюллер – воспитанник «Баварии». Он выступал за мюнхенский клуб с 2008 года.

  • Мюллер завоевал 33 трофея в составе «Баварии».
  • За «Баварию» он провел 750 матчей.
  • На счету Мюллера 250 голов и 276 результативных передач за клуб.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Мюллер Томас
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Комментарии (2)
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Этот чудный мир
1751743569
Теперь к арабам
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swot1205
1751745438
Надеюсь будет новый супер тренер!!!!!
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