Мюллер провел последний матч за «Баварию»

Нападающий Томас Мюллер провел свой последний матч за «Баварию». Игра состоялась 5 июля 2025 года в 1/4 финала Клубного чемпионата мира – 2025.

«Бавария» проиграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2. Мюллер вышел на поле на 80-й минуте. «ПСЖ» вышел в полуфинал КЧМ.

Мюллер – воспитанник «Баварии». Он выступал за мюнхенский клуб с 2008 года.