Мюллер провел последний матч за «Баварию»

Нападающий Томас Мюллер провел свой последний матч за «Баварию». Игра состоялась 5 июля 2025 года в 1/4 финала Клубного чемпионата мира – 2025.
«Бавария» проиграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2. Мюллер вышел на поле на 80-й минуте. «ПСЖ» вышел в полуфинал КЧМ.
Мюллер – воспитанник «Баварии». Он выступал за мюнхенский клуб с 2008 года.
- Мюллер завоевал 33 трофея в составе «Баварии».
- За «Баварию» он провел 750 матчей.
- На счету Мюллера 250 голов и 276 результативных передач за клуб.
Источник: «Бомбардир»