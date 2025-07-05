Участник конфликта со Смоловым рассказал, из-за чего началась драка

Неназванный участник драки в «Кофемании» с экс-нападающим «Красанодара» Федором Смоловым заявил, что перед инцидентом футболист и люди из его компании стали громко спрашивать посетителей, кто за какой клуб болеет.

Он рассказал, что игрок пытался поговорить с женщиной за соседним столиком, она ему что-то ответила, после чего началась словесная перепалка. После этого, по словам мужчины, Смолов попытался загладить вину и стал предлагать посетителям оплатить их счета.

«Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило. Он напал, я увернулся.

Мы вообще не хотели огласки. Не знаем, кто слил видео и уж тем более вымогает деньги у Феди. Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим», – сказал участник драки, отметив, что разрешением ситуации занимаются адвокаты.

Он добавил, что его товарищ получил перелом челюсти.