Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Участник конфликта со Смоловым рассказал, из-за чего началась драка

Участник конфликта со Смоловым рассказал, из-за чего началась драка

5 июля, 17:47
28

Неназванный участник драки в «Кофемании» с экс-нападающим «Красанодара» Федором Смоловым заявил, что перед инцидентом футболист и люди из его компании стали громко спрашивать посетителей, кто за какой клуб болеет.

Он рассказал, что игрок пытался поговорить с женщиной за соседним столиком, она ему что-то ответила, после чего началась словесная перепалка. После этого, по словам мужчины, Смолов попытался загладить вину и стал предлагать посетителям оплатить их счета.

«Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило. Он напал, я увернулся.

Мы вообще не хотели огласки. Не знаем, кто слил видео и уж тем более вымогает деньги у Феди. Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим», – сказал участник драки, отметив, что разрешением ситуации занимаются адвокаты.

Он добавил, что его товарищ получил перелом челюсти.

  • Инцидент произошел 28 мая.
  • По данным источника Sport Baza, Смолов компенсировал ущерб пострадавшему.
  • Неизвестные вымогали у футболиста деньги за непубликацию видео с дракой.

Еще по теме:
Тихонов ответил, как нужно наказать Смолова за драку в «Кофемании» 6
Селюк объяснил, почему драка в кафе не повлияет на карьеру Смолова: «Он – не футболист» 5
Стало известно, какой тюремный срок грозит Смолову 28
Источник: RTVI
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Рекомендуем
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoevStas1
1751729848
Да там и удара как такого не было...повздорили просто...
Ответить
Тинез Розоп
1751731170
Если бы первый удар прошёл , то было бы норм. Второго по сути и не было, так себе…
Ответить
Этот чудный мир
1751732067
стал предлагать посетителям оплатить их счета. «Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило\\\\\\ В следующий раз соглашайтесь на халяву---и хавчик бесплатный и рожи целы.)))
Ответить
Красногвардейчик
1751732927
Судя по видео...Смолов извинялся перед этими барыгами...потом повернулся и стал уходить, и этот член, ему что то сказал, видимо обидное....это провокация чистой воды
Ответить
Айболид
1751738285
— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? — Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а он не смог дверь сломать… — Значит, дверь он ломал? — Зачем ломал? ...... (с)
Ответить
vikingus
1751744233
Нет уж, правильно сделали, что слили - страна должна знать своих "героев". Особенно после "мамаева кокорища"
Ответить
Ziklop
1751746466
федя должен получить свой срок! пусть условный.
Ответить
Ziklop
1751746622
условняк феди мажору *****
Ответить
Нас Много
1751786107
Такой херни мне ещё читать не доводилось. Автор случайно с шантажистами не в доле?
Ответить
SLADE2019
1751786508
По мне, так у человека душа развернулась, начал предлагать оплатить счет. А ты со своими друзьями, мого бы и помягче ответить, а то, сами в состоянии. Видишь, человек выпивший, да еще разгоряченный. Я бы Смолову выпить по соточке предложил (если спиртное есть). Уверяю, все бы по местам встало бы.
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 