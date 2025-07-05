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  • Лунев недоволен, что капитаном «Динамо» стал Бителло: «Чудак на сборы не приезжал, а сейчас с повязкой»

Лунев недоволен, что капитаном «Динамо» стал Бителло: «Чудак на сборы не приезжал, а сейчас с повязкой»

5 июля, 13:55
6

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о решении дать капитанскую повязку бразильскому полузащитнику Бителло.

Бителло был капитаном в матче с 2DROTS, а также в игре с «Партизаном» после ухода с поля Даниила Фомина.

«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все – чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас сегодня был на поле? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», – заявил Лунев.

Зимой 2024 года Бителло отказался приезжать на сборы московского футбольного клуба. Причиной этого, по данным бразильских источников, были переговоры с «Ботафого», который проявлял интерес к хавбеку.

  • Бителло 25 лет.
  • В прошедшем сезоне он забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач в 35 матчах за «Динамо».
  • «Динамо» по итогам прошедшего сезона заняло 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Лунев Андрей Бителло
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Комментарии (6)
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JIEGEHDA
1751713837
Щас уже фанаты Динамо будут кричать что и это раздувает Зенит . Зенит всем снится уже .
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neim
1751717543
А чудак, который в воротах постоянно косячит, чем лучше ? Вот чья бы корова мычала ...
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sochi-2013
1751718843
Так это же просто красная тряпочка. Пудель в своем репертуаре! Обесценил капитанскую повязку, звание "игрок сборной".... В Сочи скоро полкоманды из них будет.
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FFR
1751724309
Карпину как правило не нравятся разговорчики в строю.
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