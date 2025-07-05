Лунев недоволен, что капитаном «Динамо» стал Бителло: «Чудак на сборы не приезжал, а сейчас с повязкой»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о решении дать капитанскую повязку бразильскому полузащитнику Бителло.
Бителло был капитаном в матче с 2DROTS, а также в игре с «Партизаном» после ухода с поля Даниила Фомина.
«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все – чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас сегодня был на поле? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», – заявил Лунев.
Зимой 2024 года Бителло отказался приезжать на сборы московского футбольного клуба. Причиной этого, по данным бразильских источников, были переговоры с «Ботафого», который проявлял интерес к хавбеку.
- Бителло 25 лет.
- В прошедшем сезоне он забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач в 35 матчах за «Динамо».
- «Динамо» по итогам прошедшего сезона заняло 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Источник: «РБ Спорт»