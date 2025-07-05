Раскрыта причина отсутствия Роналду на похоронах Жоты

Отсутствие нападающего Криштиану Роналду на похоронах футболиста Диогу Жоты и его брата Андре Силвы вызвало большой резонанс в Португалии. Многие в социальных сетях критиковали 40-летнего футболиста, утверждая, что его роль лидера раздевалки сборной требовала присутствия.

Однако игрок «Аль-Насра» не посетил церемонии, чтобы не создавать «медиацирк», который мог бы еще больше помешать семье погибших игроков. Позиция заключалась в том, что его статус «планетарной звезды» был бы более вреден, чем полезен, чрезмерно привлекая внимание в момент, когда требовалось максимальное уединение.

Игрок «Аль-Насра» постоянно контактировал с самыми близкими людьми бывшего нападающего «Ливерпуля», и вместе они пришли к выводу, что это будет лучшим решением. Криштиану Роналду заверил семью, что всегда будет рядом, поговорив с родителями и женой Диогу Жоты Руте.

На церемониях прощания присутствовало подавляющее большинство игроков сборной Португалии, наиболее тесно общавшихся с Диогу Жотой. Особо стоит отметить Рубена Невеша и Жоау Канселу, которые прилетели напрямую из США сразу после поражения «Аль-Хиляля» от «Флуминенсе» в четвертьфинале Клубного чемпионата мира. Также присутствовали семья, близкие друзья, а также составы «Ливерпуля» и «Пенафиел». Проводить Диогу Жоту пришли и тренеры сборной Португалии Фернанду Сантуш и Роберто Мартинес, работавшие с ним в команде.