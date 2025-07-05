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Раскрыта причина отсутствия Роналду на похоронах Жоты

5 июля, 20:53
6

Отсутствие нападающего Криштиану Роналду на похоронах футболиста Диогу Жоты и его брата Андре Силвы вызвало большой резонанс в Португалии. Многие в социальных сетях критиковали 40-летнего футболиста, утверждая, что его роль лидера раздевалки сборной требовала присутствия.

Однако игрок «Аль-Насра» не посетил церемонии, чтобы не создавать «медиацирк», который мог бы еще больше помешать семье погибших игроков. Позиция заключалась в том, что его статус «планетарной звезды» был бы более вреден, чем полезен, чрезмерно привлекая внимание в момент, когда требовалось максимальное уединение.

Игрок «Аль-Насра» постоянно контактировал с самыми близкими людьми бывшего нападающего «Ливерпуля», и вместе они пришли к выводу, что это будет лучшим решением. Криштиану Роналду заверил семью, что всегда будет рядом, поговорив с родителями и женой Диогу Жоты Руте.

На церемониях прощания присутствовало подавляющее большинство игроков сборной Португалии, наиболее тесно общавшихся с Диогу Жотой. Особо стоит отметить Рубена Невеша и Жоау Канселу, которые прилетели напрямую из США сразу после поражения «Аль-Хиляля» от «Флуминенсе» в четвертьфинале Клубного чемпионата мира. Также присутствовали семья, близкие друзья, а также составы «Ливерпуля» и «Пенафиел». Проводить Диогу Жоту пришли и тренеры сборной Португалии Фернанду Сантуш и Роберто Мартинес, работавшие с ним в команде.

  • Роналду – самый титулованный игрок сборной Португалии по количеству матчей.
  • Его яхта Azimut Grande длиной 88 футов имеет 5 роскошных кабин и 6 ванных комнат.
  • Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром».

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Источник: A Bola
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану Жота Диогу
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Комментарии (6)
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mihail200606
1751741328
Да говнюк он просто...
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Вомбат
1751741508
Думаю, что те, кто скорбел на похоронах Жоты, прекрасно зная подробности его гибели, -- лицемеры. Роналду лицемером никогда не был. Я бы очень удивился, если бы Роналду прилетел бы за 2 тысячи км, чтобы засветиться на похоронах чудака на букву "м", который, сам ужравшись в дугу, засунул в машину своего спящего брата, ужратого в хлам, а сам сел за руль и поехал. И потом на двухполосной дороге полез обгонять автомобиль, ехавший на максимальной скорости. Если бы он поймал тут шуруп на разрешенной скорости и при езде по прямой, оба были бы живы.
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Mirak92
1751742091
Что то порядком подз...ло Одной новости хватило. И пое.ть кто пошел на похороны кто нет. Спать я от этого лучше не буду.
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