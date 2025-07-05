Спартаковец Барко согласовал контракт с «Фламенго»

«Фламенго» активно работает на трансферном рынке, готовясь объявить о пополнении состава. Клуб проявляет интерес к полузащитнику Эсекиэлю Барко и ожидает закрытия сделки по Хорхе Карраскалю. Информация об этом появилась 4 июля 2025 года.

Эсекиэль Барко, 26-летний аргентинский полузащитник, выступает за «Спартак» Москва. Он перешел в «Спартак» в сезоне-2024/25 из «Ривер Плейт» за 16 миллионов евро. Контракт Барко с московским клубом действует до июля 2027 года. Игрок хочет вернуться в южноамериканский футбол, чтобы получить больше игровой практики и повысить свои шансы на попадание в сборную Аргентины к чемпионату мира 2026 года. «Спартак» готов рассмотреть продажу Барко, но стремится вернуть большую часть потраченных на него средств.

«Фламенго» уже согласовал условия личного контракта и размер зарплаты с Барко. Бразильский клуб готовит предложение в размере 14 миллионов евро, чтобы выкупить полузащитника у «Спартака».

Одновременно «Фламенго» близок к заключению сделки по колумбийцу Хорхе Карраскалю. Бразильский клуб и «Динамо» уже договорились о форме оплаты трансфера. Последние бюрократические процедуры находятся на завершающей стадии, и «Фламенго» рассчитывает объявить о переходе Карраскала в ближайшие дни.