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Спартаковец Барко согласовал контракт с «Фламенго»

5 июля, 10:21
26

«Фламенго» активно работает на трансферном рынке, готовясь объявить о пополнении состава. Клуб проявляет интерес к полузащитнику Эсекиэлю Барко и ожидает закрытия сделки по Хорхе Карраскалю. Информация об этом появилась 4 июля 2025 года.

Эсекиэль Барко, 26-летний аргентинский полузащитник, выступает за «Спартак» Москва. Он перешел в «Спартак» в сезоне-2024/25 из «Ривер Плейт» за 16 миллионов евро. Контракт Барко с московским клубом действует до июля 2027 года. Игрок хочет вернуться в южноамериканский футбол, чтобы получить больше игровой практики и повысить свои шансы на попадание в сборную Аргентины к чемпионату мира 2026 года. «Спартак» готов рассмотреть продажу Барко, но стремится вернуть большую часть потраченных на него средств.

«Фламенго» уже согласовал условия личного контракта и размер зарплаты с Барко. Бразильский клуб готовит предложение в размере 14 миллионов евро, чтобы выкупить полузащитника у «Спартака».

Одновременно «Фламенго» близок к заключению сделки по колумбийцу Хорхе Карраскалю. Бразильский клуб и «Динамо» уже договорились о форме оплаты трансфера. Последние бюрократические процедуры находятся на завершающей стадии, и «Фламенго» рассчитывает объявить о переходе Карраскала в ближайшие дни.

  • «Фламенго» может подтвердить подписание до 3 новых игроков в ближайшие дни.
  • Клуб активно ищет усиление на российском рынке.
  • «Фламенго» предлагает за Барко 14 миллионов евро, тогда как «Спартак» приобрел его за 16 миллионов евро.

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Источник: O Dia
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Барко Эсекьель
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Комментарии (26)
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JIEGEHDA
1751700311
Шансы Спартака на шестое место значительно повысятся в случае продажи Барко . Даже если продадут за 20
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FWSPM
1751700418
С такими смешными предложениями могут и дальше согласовывать никто его меньше чем за 20 не отпустит
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Прокс
1751700873
Наверно только 10 дадут мазутным!!
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NewLife
1751701258
Бомбардир, сколько можно перепечатывать эту желтую фигню ?
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Цугундeр
1751701761
"Тады- ой!")
Ответить
Loko_Roma
1751701807
Кто бы мог подумать, что бразильцы будут закупаться в России
Ответить
СильныйМозг
1751703014
Трансфер будут закрывать за 4 раза, расплачиваться будут солнечной энергией из космоса и хорошим настроением!
Ответить
Интерес
1751703409
За Барко -14? За Угальде -14? Вы чё, охренели, неандертальцы??? Смотрите список ФОРБС, кого вы унизить хотите, клоуны! И футбол здесь ни при чём.
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FROLL007
1751703449
Из свинарни в сборную ну никак не попадёшь. Из какого нибудь Шуртана и то шансы больше. Гыгыгы
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Иван Петров 1986
1751704447
Вот поэтому нужно своих ребят выращивать, чтобы не зависеть от всяких черненьких.
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