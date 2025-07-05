Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Угальде на вариант с «Фейеноордом»

5 июля, 10:27
12

Нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может вернуться в чемпионат Нидерландов. Сообщается, что интерес к 23-летнему футболисту проявляет роттердамский «Фейеноорд».

Нидерландский клуб уже направил официальное предложение о трансфере Угальде на сумму 15 миллионов евро, однако «Спартак» отклонил его. Несмотря на это, в «Фейеноорде» не теряют надежду на успешное завершение переговоров. В клубе признают, что трансфер выглядит сложным из-за высокой стоимости игрока, но не исключают повторных контактов.

В пользу перехода говорит желание самого Угальде. По данным ESPN, Манфред с большим интересом относится к возможному возвращению в Эредивизие, особенно в состав «Фейеноорда». Этот клуб участвует в национальных турнирах и регулярно выступает в еврокубках, включая Лигу чемпионов.

В руководстве роттердамского клуба признают, что сделка зависит от множества технических и финансовых факторов. Тем не менее, в «Фейеноорде» сохраняют оптимизм и рассчитывают достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

  • Угальде стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ с 17 голами.
  • «Спартак» покупал его в январе 2024 года за 13 миллионов евро.
  • «Фейеноорд» предложил за костариканца 15 млн евро, но получил отказ.

Еще по теме:
Титов призвал «Спартак» не отпускать Барко летом 2
Корнеев – о «Спартаке»: «Полный бардак в спортивном департаменте, в этот клуб не хотят идти игроки» 11
Названа сумма, за которую «Спартак» может продать Угальде 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Фейеноорд Угальде Манфред
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1751700967
Та же история что и с Барко минимум 20 дешевле не отпустят
Ответить
Интерес
1751701782
Отпустите его в "гималаи".
Ответить
NewLife
1751702147
Фантазии Бомбардира. Уважаемая редакция, вы стали непозволительно мало внимания уделять экс-гегемону, а ныне позору нашего футбола клубу б.омжевик. Жду ваших подробных репортажей о том, кто и почему туда приходит и кто и почему оттуда бежит. Вендел вам в помощь))
Ответить
FROLL007
1751703299
Его цена трёшка. И то в базарный день. За такую цену три таких угальды можно купить. Срамтак опять попадёт в просак. Не заработает на нём и отдаст бесплатно. Гыгыгы
Ответить
odessakmv
1751708566
так может же просто контракт разорвать и свалить
Ответить
slavа0508
1751710466
Что ж такое тупое руководство . ну если игрок хочет уйти и за него предлагают нормальные деньги надо отпускать ...иначе просто забъёт на игру и потом бесплатно уйдёт . а так на эти деньги можно кого то подписать ...
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Фото«Рубин» подписал игрока сборной Гондураса
Вчера, 16:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 