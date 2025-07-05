Реакция Угальде на вариант с «Фейеноордом»

Нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может вернуться в чемпионат Нидерландов. Сообщается, что интерес к 23-летнему футболисту проявляет роттердамский «Фейеноорд».

Нидерландский клуб уже направил официальное предложение о трансфере Угальде на сумму 15 миллионов евро, однако «Спартак» отклонил его. Несмотря на это, в «Фейеноорде» не теряют надежду на успешное завершение переговоров. В клубе признают, что трансфер выглядит сложным из-за высокой стоимости игрока, но не исключают повторных контактов.

В пользу перехода говорит желание самого Угальде. По данным ESPN, Манфред с большим интересом относится к возможному возвращению в Эредивизие, особенно в состав «Фейеноорда». Этот клуб участвует в национальных турнирах и регулярно выступает в еврокубках, включая Лигу чемпионов.

В руководстве роттердамского клуба признают, что сделка зависит от множества технических и финансовых факторов. Тем не менее, в «Фейеноорде» сохраняют оптимизм и рассчитывают достичь соглашения, которое устроит обе стороны.