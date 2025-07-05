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  • Побитый Смоловым предприниматель подал заявление об угрозе убийством

Побитый Смоловым предприниматель подал заявление об угрозе убийством

5 июля, 15:20
6

Владимир Кузьминов, сотрудник компании «Подъем групп», пострадавший от футболиста сборной России Федора Смолова, обратился в полицию с заявлением об угрозе убийством.

Инцидент произошел в Челябинске. Неизвестный гражданин пригрозил Кузьминову расправой, если он не заберет свое заявление против Смолова.

  • Ранее, 28 мая, Смолов ударил Кузьминова в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. Кузьминов получил удар по лицу, у него сломана челюсть.
  • В конфликте также участвовал начальник Кузьминова, владелец компании Андрей Попелуха.

ОМВД по Пресненскому району отказало в возбуждении уголовного дела по факту драки. Кузьминов выразил несогласие с этим отказом и подал обращение в прокуратуру. В ответ ОМВД запросило возвращение материалов для устранения недостатков в документации.

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Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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Комментарии (6)
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Max-Min-vkontakte
1751718720
чё то зачастили Кузьминовы в сводках: вертолётчик-предатель, схлопотавший предприниматель,...Кто следующий?)
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СильныйМозг
1751722984
Прошел уже месяц. Ну вернут им документы, а прокуратура откажется от продления сроков по материалам КУСП. И тот, на кого был расписан материал(опер или участковый), получит служебную проверку и уголовное дело. :))) На месте прокуратуры так бы и сделал, не давал продления, потому что полицейские 100% взяли деньги у Смолова или его друзей.
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swot1205
1751724550
Вокруг одни терпилы!
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rash1959
1751725221
Межсезонье перестаёт быть томным.
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