Побитый Смоловым предприниматель подал заявление об угрозе убийством

Владимир Кузьминов, сотрудник компании «Подъем групп», пострадавший от футболиста сборной России Федора Смолова, обратился в полицию с заявлением об угрозе убийством.

Инцидент произошел в Челябинске. Неизвестный гражданин пригрозил Кузьминову расправой, если он не заберет свое заявление против Смолова.

Ранее, 28 мая, Смолов ударил Кузьминова в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. Кузьминов получил удар по лицу, у него сломана челюсть.

В конфликте также участвовал начальник Кузьминова, владелец компании Андрей Попелуха.

ОМВД по Пресненскому району отказало в возбуждении уголовного дела по факту драки. Кузьминов выразил несогласие с этим отказом и подал обращение в прокуратуру. В ответ ОМВД запросило возвращение материалов для устранения недостатков в документации.