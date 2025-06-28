Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Дебют Челестини в ЦСКА, массовая драка в матче «Краснодара», что будет с «Торпедо» и другие новости

Дебют Челестини в ЦСКА, массовая драка в матче «Краснодара», что будет с «Торпедо» и другие новости

Сегодня, 01:23

Полузащитник «Динамо» порвал «кресты» и пропустит несколько месяцев

У «Локомотива» перехватили Веру, предложив зарплату в 2,5 раза больше – клуб рассматривает четыре альтернативных варианта

«ПСЖ» спасет «Лион» от вылета из Лиги 1

ЦСКА разгромно победил в дебютном матче Челестини

Заболотный прошел медосмотр для «Спартака» – он будет зарабатывать больше, чем ожидалось

Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков

«Сьон» оправдался за матч с «Зенитом»

Сергеев прошел медосмотр для «Динамо», но его трансфер задерживается

«Краснодар» разгромил «Динамо Мх» в товарищеском матче с массовой дракой

Итоги премии «Winline Герои РПЛ»: Кордоба забрал 25% наград

Три варианта наказания для «Торпедо» за попытку подкупа судей

«Спартак» согласовал 12-миллионный трансфер полуфиналиста ЧМ-2022, но он может сорваться по двум причинам

В «Торпедо» приняли решение по Марио Фернандесу

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дебют Челестини в ЦСКА, массовая драка в матче «Краснодара», что будет с «Торпедо» и другие новости
01:23
Трансфер Унаи в «Спартак» может сорваться по двум причинам
00:55
1
В «Торпедо» приняли решение по Марио Фернандесу
00:24
Заболотный будет зарабатывать в «Спартаке» больше, чем ожидалось
00:12
4
Три варианта наказания для «Торпедо» за попытку подкупа судей
Вчера, 23:47
3
«Локомотив» рассматривает четырех полузащитников вместо Веры
Вчера, 23:23
1
«Спартак» согласовал 12-миллионный трансфер полуфиналиста ЧМ-2022
Вчера, 23:11
5
Швейцарский футбольный союз советовал «Сьону» не играть с «Зенитом»
Вчера, 22:57
1
ВидеоБразилец Мойзес произнес речь на русском языке после признания лучшим защитником сезона РПЛ
Вчера, 22:22
2
Бекхэм перенес операцию – это последствие травмы 22-летней давности
Вчера, 22:10
2
Все новости
Все новости
Газизов отреагировал на драку в матче «Краснодара» и махачкалинского «Динамо»
00:40
Фото«Ливерпуль» подписал нового вратаря
Вчера, 23:57
В «Зените» прояснили сроки возвращения Вендела
Вчера, 23:37
«Локомотив» рассматривает четырех полузащитников вместо Веры
Вчера, 23:23
1
«Спартак» согласовал 12-миллионный трансфер полуфиналиста ЧМ-2022
Вчера, 23:11
5
Швейцарский футбольный союз советовал «Сьону» не играть с «Зенитом»
Вчера, 22:57
1
Каррера высказался о перспективах Джикии в Турции
Вчера, 22:47
ФотоСафонов встретился с Миранчуком в США: «С главной достопримечательностью Атланты»
Вчера, 22:34
ВидеоБразилец Мойзес произнес речь на русском языке после признания лучшим защитником сезона РПЛ
Вчера, 22:22
2
Бекхэм перенес операцию – это последствие травмы 22-летней давности
Вчера, 22:10
2
ФотоИтоги премии «Winline Герои РПЛ»: Кордоба забрал 25% наград
Вчера, 22:02
Дюков сказал, от чего зависит участие сборной России в ЧМ-2026
Вчера, 21:54
5
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил махачкалинское «Динамо» – 4:1
Вчера, 21:45
Дзюба раздумывает над завершением карьеры
Вчера, 21:37
3
Трансфер Сергеева в «Динамо» задерживается: подробности
Вчера, 21:29
1
Мостовой оценил переход Джикии в турецкий клуб
Вчера, 21:21
35-летний Смолов ответил, продолжит ли он карьеру
Вчера, 21:09
Челестини прокомментировал победу в дебютном матче на посту тренера ЦСКА
Вчера, 20:55
1
«Сьон» оправдался за матч с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана
Вчера, 20:33
6
ВидеоМассовая драка в матче «Краснодара» и махачкалинского «Динамо»
Вчера, 20:20
15
Канчельскис высмеял чемпионские амбиции «Спартака»
Вчера, 20:08
3
Глушаков назвал лучших молодых футболистов в сезоне РПЛ
Вчера, 20:00
Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков
Вчера, 19:50
3
Хомуха назвал российского футболиста, способного заменить Пьянича в ЦСКА
Вчера, 19:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 