«ПСЖ» спасет «Лион» от вылета из Лиги 1

«Лион», скорее всего, сможет сохранить прописку в высшем французском дивизионе.

Во вторник клуб исключили из числа участников Лиги 1.

Их понизили в классе из-за финансовых проблем.

Лионцы подали апелляцию.

Как пишет Get French Football News, в ситуацию решил вмешаться «ПСЖ».

Парижане готовы сразу выплатить оставшуюся сумму за 50-миллионный трансфер Брэдли Барколя, хотя изначально клубы договорились о рассрочке на несколько лет.

Поступившие средства улучшат отчетность «Лиона» и, вероятно, помогут ему избежать вылета в Лигу 2.

Ранее владелец лионского клуба Джон Текстор неоднократно оскорблял «ПСЖ».