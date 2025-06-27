«ПСЖ» спасет «Лион» от вылета из Лиги 1

«Лион», скорее всего, сможет сохранить прописку в высшем французском дивизионе.
- Во вторник клуб исключили из числа участников Лиги 1.
- Их понизили в классе из-за финансовых проблем.
- Лионцы подали апелляцию.
Как пишет Get French Football News, в ситуацию решил вмешаться «ПСЖ».
Парижане готовы сразу выплатить оставшуюся сумму за 50-миллионный трансфер Брэдли Барколя, хотя изначально клубы договорились о рассрочке на несколько лет.
Поступившие средства улучшат отчетность «Лиона» и, вероятно, помогут ему избежать вылета в Лигу 2.
Ранее владелец лионского клуба Джон Текстор неоднократно оскорблял «ПСЖ».
- Лионцы финишировали на 6-м месте в Лиге 1 в сезоне-2024/25.
- Благодаря этому команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
- Сообщалось, что долг клуба превысил 500 миллионов евро.
- «Лион» – 7-кратный чемпион Франции.
Источник: Get French Football News