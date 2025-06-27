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«ПСЖ» спасет «Лион» от вылета из Лиги 1

Сегодня, 15:00

«Лион», скорее всего, сможет сохранить прописку в высшем французском дивизионе.

  • Во вторник клуб исключили из числа участников Лиги 1.
  • Их понизили в классе из-за финансовых проблем.
  • Лионцы подали апелляцию.

Как пишет Get French Football News, в ситуацию решил вмешаться «ПСЖ».

Парижане готовы сразу выплатить оставшуюся сумму за 50-миллионный трансфер Брэдли Барколя, хотя изначально клубы договорились о рассрочке на несколько лет.

Поступившие средства улучшат отчетность «Лиона» и, вероятно, помогут ему избежать вылета в Лигу 2.

Ранее владелец лионского клуба Джон Текстор неоднократно оскорблял «ПСЖ».

  • Лионцы финишировали на 6-м месте в Лиге 1 в сезоне-2024/25.
  • Благодаря этому команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
  • Сообщалось, что долг клуба превысил 500 миллионов евро.
  • «Лион» – 7-кратный чемпион Франции.

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Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 ПСЖ Лион Барколя Брэдли
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