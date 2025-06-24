7-кратный чемпион Франции «Лион» отправлен в Лигу 2: подробности

«Лион» исключили из числа участников Лиги 1.

Клуб отправили во второй французский дивизион в связи с финансовыми проблемами.

«Лиону» грозило понижение в классе с ноября. Тогда Национальная дирекция по контролю и управлению (DNCG) отстранила их условно, а сейчас наказание стало реальным.