Заявление «Лиона» о понижении в классе

«Лион» не согласен с решением о переводе клуба во французскую Лигу 2.

«Лион» принимает к сведению непостижимое решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию.

В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось.

Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26.

Учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи, которые два года подряд обеспечивали нам место в еврокубках, мы искренне не понимаем, как административное решение могло привести к понижению в классе такого крупного французского клуба.

Мы подадим апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить необходимые финансовые ресурсы для обеспечения дальнейших выступлений «Лиона» в Лиге 1», – говорится в заявлении клуба.