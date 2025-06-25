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Заявление «Лиона» о понижении в классе

Сегодня, 01:11

«Лион» не согласен с решением о переводе клуба во французскую Лигу 2.

«Лион» принимает к сведению непостижимое решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию.

В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось.

Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26.

Учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи, которые два года подряд обеспечивали нам место в еврокубках, мы искренне не понимаем, как административное решение могло привести к понижению в классе такого крупного французского клуба.

Мы подадим апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить необходимые финансовые ресурсы для обеспечения дальнейших выступлений «Лиона» в Лиге 1», – говорится в заявлении клуба.

  • Лионцы финишировали на 6-м месте в Лиге 1 в сезоне-2024/25.
  • Благодаря этому команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
  • Сообщалось, что долг клуба превысил 500 миллионов евро.
  • «Лион» – 7-кратный чемпион Франции.

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Источник: сайт «Лиона»
Франция. Лига 1 Лион
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