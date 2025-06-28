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Трансфер Унаи в «Спартак» может сорваться по двум причинам

Сегодня, 00:55

Переход полузащитника «Марселя» Аззедина Унаи в «Спартак» оказался под вопросом.

Сообщалось, что московский клуб согласовал его трансфер за 12 миллионов евро.

Однако сделка может сорваться по двум причинам. Во-первых, провансальцы опасаются проблем с переводом средств. Во-вторых, сам 25-летний футболист пока не хочет продолжать карьеру в РПЛ.

  • Рыночная стоимость Унаи – 10 миллионов евро.
  • С сентября он был в аренде в «Панатинаикосе».
  • В прошедшем сезоне в его активе 37 матчей, 5 голов и 7 ассистов.
  • В составе сборной Марокко хавбек доходил до 1/2 финала ЧМ-2022.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Панатинаикос Марсель Спартак Унаи Аззедин
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