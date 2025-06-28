Трансфер Унаи в «Спартак» может сорваться по двум причинам

Переход полузащитника «Марселя» Аззедина Унаи в «Спартак» оказался под вопросом.
Сообщалось, что московский клуб согласовал его трансфер за 12 миллионов евро.
Однако сделка может сорваться по двум причинам. Во-первых, провансальцы опасаются проблем с переводом средств. Во-вторых, сам 25-летний футболист пока не хочет продолжать карьеру в РПЛ.
- Рыночная стоимость Унаи – 10 миллионов евро.
- С сентября он был в аренде в «Панатинаикосе».
- В прошедшем сезоне в его активе 37 матчей, 5 голов и 7 ассистов.
- В составе сборной Марокко хавбек доходил до 1/2 финала ЧМ-2022.
Источник: Metaratings