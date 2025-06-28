Трансфер Унаи в «Спартак» может сорваться по двум причинам

Переход полузащитника «Марселя» Аззедина Унаи в «Спартак» оказался под вопросом.

Сообщалось, что московский клуб согласовал его трансфер за 12 миллионов евро.

Однако сделка может сорваться по двум причинам. Во-первых, провансальцы опасаются проблем с переводом средств. Во-вторых, сам 25-летний футболист пока не хочет продолжать карьеру в РПЛ.