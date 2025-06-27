Стало известно, какую зарплату предложили Вере в Саудовской Аравии

Появилась новая информация о срыве трансфера Лукаса Веры в «Локомотив».

Сообщалось, что экс-полузащитник «Химок» внезапно улетел в Саудовскую Аравию вместо Москвы из-за более выгодного предложения.

Выяснилось, что на Ближнем Востоке Вере предложили зарплату в 2,5 раза больше, чем «Локо».

Столичный клуб был готов платить ему 5 миллионов рублей в месяц. Таким образом, саудовцы переманили его окладом 12,5 млн рублей в месяц (150 млн рублей в год / 1,64 млн евро в год).