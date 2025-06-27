У «Локо» внезапно перехватили Веру

Трансфер полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив», скорее всего, сорвется.
«Лукасу поступило щедрое предложение из Саудовской Аравии. Сейчас футболист летит туда и шансов на камбэк в Москву мало», – написал источник.
- В сезоне-2024/2025 28-летний Вера провел за «Химки» 31 матч, забил 7 голов, отдал 4 передачи.
- Ранее он провел два сезона в «Оренбурге».
- 18 июня ФИФА наложила запрет на «Локомотив» на регистрацию новых футболистов из-за долга перед «Мариуполем» за защитника Марка Мампасси.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова