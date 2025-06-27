Итоги премии «Winline Герои РПЛ»: Кордоба забрал 25% наград

Сегодня в центре кино «Мосфильм» состоялась церемония награждения лауреатов премии «Winline Герои РПЛ».
Три приза забрал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
- Лучший молодой игрок – Алексей Батраков («Локомотив»);
- Самый медийный футболист – Федор Смолов (экс-«Краснодар»);
- Лучший комментатор сезона – Роман Нагучев («Матч ТВ»);
- Лучший вратарь сезона – Станислав Агкацев («Краснодар»);
- Лучший защитник сезона – Мойзес (ЦСКА);
- Лучший полузащитник сезона – Эдуард Сперцян («Краснодар»);
- Лучший нападающий сезона – Джон Кордоба («Краснодар»);
- Лучший ассистент сезона – Бителло («Динамо»);
- Лучший бомбардир сезона – Манфред Угадьде («Спартак»);
- Лучший тренер сезона – Мурад Мусаев («Краснодар»);
- Лучший гол сезона – Джон Кордоба («Краснодар»);
- Лучший ассист сезона – Иван Сергеев («Крылья Советов»);
- Лучший игрок сезона – Джон Кордоба («Краснодар»).
Источник: «Бомбардир»