Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил махачкалинское «Динамо» – 4:1

«Краснодар» крупно выиграл в домашнем товарищеском матче.

Чемпион РПЛ разгромил «Динамо Мх» со счетом 4:1.

В составе хозяев поля отличились Данила Козлов, Эльдар Гусейнов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура. У Александра Черникова автогол.

В конце первого тайма между игроками двух команд произошла массовая драка.

Товарищеский матч

Краснодар – Динамо Мх – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Черников (в свои ворота), 32; 1:1 – Козлов, 58; 2:1 – Гусейнов, 95; 3:1 – Мукаилов, 111; 4:1 – Кучугура (с пенальти), 119.