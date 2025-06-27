«Торпедо» вряд ли сыграет в сезоне РПЛ-2025/26.
Судьбу московского клуба решит специальная комиссия, созданная при контрольно-дисциплинарном комитете РФС. В нее войдут в том числе представители правоохранительных органов.
Рассматриваются три варианта наказания для «Торпедо» за попытку подкупа судей:
- жесткий – полная дисквалификация из всех соревнований;
- реальный – снятие до 15 очков в предыдущем розыгрыше Первой лиги;
- нереальный – штраф до 50 миллионов рублей.
«Скорее всего, комиссия выберет 2-й вариант, при котором будет пересмотрена итоговая таблица ФНЛ прошедшего сезона.
Настроение наверху в отношении случившегося жесткое. Но не настолько, чтобы убивать команду с традициями», – сообщил источник.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова