«Торпедо» вряд ли сыграет в сезоне РПЛ-2025/26.

Судьбу московского клуба решит специальная комиссия, созданная при контрольно-дисциплинарном комитете РФС. В нее войдут в том числе представители правоохранительных органов.

Рассматриваются три варианта наказания для «Торпедо» за попытку подкупа судей:

жесткий – полная дисквалификация из всех соревнований;

реальный – снятие до 15 очков в предыдущем розыгрыше Первой лиги;

нереальный – штраф до 50 миллионов рублей.

«Скорее всего, комиссия выберет 2-й вариант, при котором будет пересмотрена итоговая таблица ФНЛ прошедшего сезона.

Настроение наверху в отношении случившегося жесткое. Но не настолько, чтобы убивать команду с традициями», – сообщил источник.