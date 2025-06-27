Заболотный прошел медосмотр для нового клуба

Нападающий Антон Заболотный решил, где продолжит карьеру.

Несмотря на вариант в Турции, 34-летний футболист выбрал «Спартак».

Заболотный уже прошел для московского клуба медицинское обследование.

В ближайшие дни он заключит со спартаковцами контракт по схеме «1+1» с зарплатой 600 тысяч евро в год.