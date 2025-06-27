Заболотный прошел медосмотр для нового клуба

Нападающий Антон Заболотный решил, где продолжит карьеру.
Несмотря на вариант в Турции, 34-летний футболист выбрал «Спартак».
Заболотный уже прошел для московского клуба медицинское обследование.
В ближайшие дни он заключит со спартаковцами контракт по схеме «1+1» с зарплатой 600 тысяч евро в год.
- В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
- Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова