Трансфер Сергеева в «Динамо» задерживается: подробности

«Динамо» может объявить о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева только во вторник, 1 июля.
Трансфер задерживается из-за юридических тонкостей в контракте 30-летнего футболиста.
Речь идет о пункте, связанном с правом «Зенита» повторить или перебить предложение «Динамо».
Петербуржцы по-прежнему могут сорвать сделку, но последнее слово останется за игроком.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Он отказал «Спартаку» ради перехода в «Динамо» за 350 млн рублей.
- Форвард заключит с новым клубом контракт до 2028 года с зарплатой 1,2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»