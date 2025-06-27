Трансфер Сергеева в «Динамо» задерживается: подробности

«Динамо» может объявить о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева только во вторник, 1 июля.

Трансфер задерживается из-за юридических тонкостей в контракте 30-летнего футболиста.

Речь идет о пункте, связанном с правом «Зенита» повторить или перебить предложение «Динамо».

Петербуржцы по-прежнему могут сорвать сделку, но последнее слово останется за игроком.