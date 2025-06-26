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«Динамо» согласовало трансфер Сергеева: подробности

Сегодня, 18:06
2

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время перейдет в «Динамо».

Московский клуб согласовал трансфер 30-летнего футболиста за 350 миллионов рублей (3,82 млн евро).

С новичком подпишут контракт до 2028 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

«Спартак» предлагал форварду 1,5 миллиона евро в год, но тот захотел в «Динамо» к тренеру Валерию Карпину.

  • В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 млн евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Сергеев Иван
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Комментарии (2)
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Цугундeр
1750951959
"..но тот захотел в «Динамо» к тренеру Валерию Карпину.")) Ага. Захотел.)Тут не захочешь- пойдёшь опять вес набирать на лавке, следом за Соболем..( Холодное лето 25-го..( Удачи ,Слоник, удачи!
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