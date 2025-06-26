«Динамо» согласовало трансфер Сергеева: подробности

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время перейдет в «Динамо».

Московский клуб согласовал трансфер 30-летнего футболиста за 350 миллионов рублей (3,82 млн евро).

С новичком подпишут контракт до 2028 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

«Спартак» предлагал форварду 1,5 миллиона евро в год, но тот захотел в «Динамо» к тренеру Валерию Карпину.