Титов: «Николич явно что-то недоговаривает»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
- Серб возглавил армейцев прошлым летом.
- Под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ и выиграла FONBET Кубок России.
- Николич ушел в греческий АЕК.
– ЦСКА реально был хорош весной, они действительно классно поработали на зимних сборах, и в какой-то момент показалось, что это будет реальный конкурент в борьбе за золото.
Хотя с таким «Краснодаром», который вцепился в это первое место, было сложно конкурировать. А что там случилось у армейцев дальше – мне сложно комментировать, но явно, что Николич что-то недоговаривает.
– По факту, ЦСКА сейчас все надо начинать заново?
– Конечно, новый тренер, возможно, и новая схема. Есть некоторые потери – ушел тот же Пьянич, но времени еще достаточно, посмотрим.
Источник: «РБ Спорт»