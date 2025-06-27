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Титов: «Николич явно что-то недоговаривает»

27 июня 2025, 18:43
1

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

  • Серб возглавил армейцев прошлым летом.
  • Под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ и выиграла FONBET Кубок России.
  • Николич ушел в греческий АЕК.

– ЦСКА реально был хорош весной, они действительно классно поработали на зимних сборах, и в какой-то момент показалось, что это будет реальный конкурент в борьбе за золото.

Хотя с таким «Краснодаром», который вцепился в это первое место, было сложно конкурировать. А что там случилось у армейцев дальше – мне сложно комментировать, но явно, что Николич что-то недоговаривает.

– По факту, ЦСКА сейчас все надо начинать заново?

– Конечно, новый тренер, возможно, и новая схема. Есть некоторые потери – ушел тот же Пьянич, но времени еще достаточно, посмотрим.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Титов Егор Николич Марко
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Мордаванин
1751039182
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