Булыкин назвал задачу Карпина в «Динамо»

Дмитрий Булыкин ожидает, что «Динамо» под руководством Валерия Карпина будет реально претендовать на трофеи.

«У клуба каждый год большие задачи. Думаю, тройка – это минимум. И борьба за чемпионство, учитывая, сколько потрачено и кого приглашают.

Должны бороться за первое место и за Кубок, а там уже смотреть, что получится», – заявил Булыкин.