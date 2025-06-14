Булыкин назвал задачу Карпина в «Динамо»

Дмитрий Булыкин ожидает, что «Динамо» под руководством Валерия Карпина будет реально претендовать на трофеи.
«У клуба каждый год большие задачи. Думаю, тройка – это минимум. И борьба за чемпионство, учитывая, сколько потрачено и кого приглашают.
Должны бороться за первое место и за Кубок, а там уже смотреть, что получится», – заявил Булыкин.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: «Газета.ru»