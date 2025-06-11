22-летний Гладышев признался, что себе оставляет только 30 процентов зарплаты

Нападающий «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев делится зарплатой с родителями.
– Куда сейчас тратишь в основном?
– 70 процентов отдаю родителям. Остальное – на вещи и путешествия.
– Есть машина?
– БМВ 850-й. Не выбирал как-то специально – просто Даниил Лесовой уехал, а я у него купил.
Еще нравится Changan. Это партнер нашего клуба уже третий год, в «Динамо» много кто на нем ездит: и генеральный директор, и Марцел Личка, когда работал, и доктор, и некоторые игроки. Ребята давали немного прокатиться – ощущения топ. Особенно впечатлил AVATR11, это их новый электромобиль.
– Куда ездишь?
– Обычно никуда, живу рядом базой – пять минут от Новогорска. Специально выбирал съемную квартиру поближе.
– Твой идеальный выходной?
– Проснулся часиков в 12 минимум. Позавтракал, полежал, отдохнул. Можно съездить на базу – бассейн, джакузи, такое восстановление небольшое.
Вечером пару часиков играем в контру с Захой [Арсеном Захаряном].
– Ты влюблен сейчас?
– Нет.
- Гладышев накануне оформил покер за сборную России в матче с Беларусью (4:1).
- 22-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- В 28 матчах прошлого сезона РПЛ у Ярослава 10 голов, 6 ассистов.