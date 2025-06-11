22-летний Гладышев признался, что себе оставляет только 30 процентов зарплаты

Нападающий «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев делится зарплатой с родителями.

– Куда сейчас тратишь в основном?

– 70 процентов отдаю родителям. Остальное – на вещи и путешествия.

– Есть машина?

– БМВ 850-й. Не выбирал как-то специально – просто Даниил Лесовой уехал, а я у него купил.

Еще нравится Changan. Это партнер нашего клуба уже третий год, в «Динамо» много кто на нем ездит: и генеральный директор, и Марцел Личка, когда работал, и доктор, и некоторые игроки. Ребята давали немного прокатиться – ощущения топ. Особенно впечатлил AVATR11, это их новый электромобиль.

– Куда ездишь?

– Обычно никуда, живу рядом базой – пять минут от Новогорска. Специально выбирал съемную квартиру поближе.

– Твой идеальный выходной?

– Проснулся часиков в 12 минимум. Позавтракал, полежал, отдохнул. Можно съездить на базу – бассейн, джакузи, такое восстановление небольшое.

Вечером пару часиков играем в контру с Захой [Арсеном Захаряном].

– Ты влюблен сейчас?

– Нет.